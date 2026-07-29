عيسى ماندي يخوض أول حصة تدريبية له مع ليفانتي

خاض مدافع المنتخب الوطني الجزائري عيسى ماندي أول حصة تدريبية له بقميص ناديه الجديد ليفانتي الإسباني، مستهلاً مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بالدوري الإسباني.

وشارك صخرة دفاع “الخضر” في التدريبات الجماعية وسط أجواء إيجابية، حيث حظي بترحاب حار من قبل الجهاز الفني وزملائه الجدد. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحضيرات النادي الإسباني للاستحقاقات القادمة؛ إذ يعول الطاقم الفني لليفانتي كثيراً على الخبرة العريضة والتجارب القوية التي يمتلكها ماندي في “لا ليغا” من أجل منح خط الدفاع مزيداً من الصلابة والاتزان التكتيكي خلال الموسم الحالي.