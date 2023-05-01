عيسى ماندي ينهي الموسم بطريقة “أساسية” مع فياريال

شارك أساسيا للمباراة السادسة على التوالي

يتجه المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، لإنهاء الموسم بأحسن طريقة ممكنة، بعد ما عاد من جديد لحسابات المدرب فياريال كيكي سيتيان، واستعاد مكانته في التشكيلة الأساسية للنادي الإسباني.

وللمباراة السادسة على التوالي، شارك عيسى ماندي اساسيا في المباراة التي فاز بها فريقه فياريال أمام سيلتا فيغو، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، لحساب الأسبوع الـ32 من الليغا الإسبانية التي لعبت الأحد.

وكانت مباراة سيلتا فيغو المباراة الثانية على التوالي التي يحقق فيها فياريال الفوز، بعد الإنتصار الساحق الذي كان سجله الخميس الماضي أمام نادي إسبانيول، برباعية مقابل هدفين، برسم الجولة 31 من الدوري.

وقبل ذلك، كان عيسى ماندي بصم على أربع مشاركات متتالية مع فياريال امام كل من ريال سوسيداد وريال مدريد وبلد الوليد، ثم إشبيلية، وبعدها حافظ على مكانته أمام إسبانيول وسيلتا فيغو.

وسمح الفوزان الأخيران لفياريال أمام إسبانيول وسيلتا فيغو من رفع رصيده إلى 53 نقطة وتعزيز مكانته الخامسة في الدوري الإسباني، وهو ما يضمن له مشاركة اوروبية الموسم القادم.

وتأتي عودة مدافع الخضر للمشاركة أساسيا مع فريقه فياريال لتريح الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي كان أبدى انزعاجه من الوضعية التي كان يعيشها لاعبه مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما أثر بشكل واضح على مستواه مع المنتخب الوطني.

وحسب عديد المصادر، فإن الوضعية الاحتياطية التي كان يعاني منها ماندي منذ الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري جعلت الناخب الوطني يفكر جديا في إبعاده في الفترة المقبلة وعدم استدعائه في المباراة القادمة أمام أوغندا المقررة شهر جوان المقبل برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، لكن يبدو أن التطورات الأخيرة الإيجابية التي عاد فيها ماندي للمشاركة بانتظام مع فياريال ستبدد مخاوف المدرب الوطني وتجعله يحافظ على مكانته في المنتخب الوطني.