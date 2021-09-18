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الجزائر

عين البنيان: دخول محطة تحلية مياه البحر حيز الخدمة

الشروق أونلاين
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عين البنيان: دخول محطة تحلية مياه البحر حيز الخدمة

أشرف وزير الموارد المائية، كريم حسني، السبت على وضع محطة عين البنيان لتحلية مياه البحر حيز الخدمة بقدرة 10.000م³/في اليوم.  

وجاء في منشور لوزارة الموارد المائية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن هذه المحطة ستوجه لتأمين تزويد حاجيات سكان بلدية عين البنيان و بلدية الحمامات من الماء الشروب.

و تدخل هذه المحطة في إطار البرنامج الاستعجالي الذي وضعته وزارة الموارد المائية والأمن المائي  لمواجهة العجز المائي المسجل من اجل تحسين الخدمة العمومية للماء .

وستلبي هذه المحطة احتياجات منطقة عين البنيان كما ستسمح أيضا باستغلال الكميات التي كانت  موجهة لها من قبل لتخصيصها الى بلديات أخرى في العاصمة.

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