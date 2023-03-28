“عين الجنة”.. عين على مشاكل المواطن وأخرى على جمال بوسعادة

كريم موساوي ينقل تقنيات السينما إلى الشاشة الصغيرة

يقترح التلفزيون الجزائري على مشاهديه، خلال الموسم الرمضاني الحالي، مسلسل “عين الجنة”، لمؤلفه أسامة بن حسين وإخراج كريم موساوي، الذي يرى النور بعد أن تم إسقاطه من قائمة الأعمال التلفزيونية المبرمجة خلال الموسميين الرمضانيين الفارطين، لأسباب غير معلومة حتى الآن.

ويسلط المخرج كريم موساوي، من خلال مسلسل “عين الجنة” الذي يبث على “قناة الجزائر” الموجهة للجالية الجزائرية بالخارج، الضوء على الحياة اليومية لسكان الريف وواقع مناطق الظل، إذ تدور أحداثه في قرية “عين الجنة” الواقعة بولاية بوسعادة، حيث يصور طبيعة العيش فيها بكل تفاصيلها من جهة، من خلال استهدافه سكان المناطق الداخلية المناضلين في سبيل الحفاظ على هويتهم، بالإضافة إلى الترويج للسياحة الداخلية، وإبراز الموروث الثقافي للمنطقة من جهة أخرى.

ويعرف مسلسل “عين الجنة”، الذي تم تصويره وفق تقنيات سينمائية عالية مشاركة نخبة من الممثلين الجزائريين على غرار الفنانة جميلة عراس، التي تعود إلى الشاشة الصغيرة بدور “مدام دليلة”، بعد غيابها عن الساحة الفنية لسنوات، التي تجد نفسها بالصدفة ضمن قائمة المرشحين للانتخابات في بلدية “عين الجنة” التي غادرتها قبل سنوات، لتعود إليها بحثا عن ابنها المفقود، ما يخلق نوعا من الصراع كانتفاضة منها على استغلال اسمها دون تصريح منها، كما يشارك في أداء أدوار المسلسل عدة ممثلين من مختلف ولايات الوطن على غرار كمال زرارة من ولاية باتنة، حليم زريبيع من الجنوب الجزائري، سليمان بن واري من ولاية سطيف، حجلة خلادي من ولاية سيدي بلعباس، وزهر الدين جواد من ولاية وهران.. كما تقدم السلسلة للمشاهد عدة وجوه شبابية، أمثال خريجة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري، سارة غربي، إلى جانب كل من ليديا شبوط، ياسر حيمر وسارة بليل.

وقد اعتمد كريم موساوي على طريقة الإخراج السينمائي في تصوير مسلسل “عين الجنة”، خاصة بعد خبرته في مجال الإخراج السينمائي التي أثمرت العديد من الأعمال الروائية، الوثائقية والقصيرة، على غرار “في انتظار السنونوات”، الذي عرض ضمن المختارات الرسمية “نظرة ما” بمهرجان كان السينمائي الدولي، عام 2017، وتم ترشيحه لجائزة الكاميرا الذهبية عن فئة أفضل مخرج، بالإضافة إلى les jours d’avant،Les divas du Taguerabt وغيرها.

مديرة الإنتاج مريم ولد شياح

“عين الجنة” صورة نموذجية عن الترويج للسياحة الجزائرية

كشفت المشرفة على إنتاج سلسلة “عين الجنة”، مريم ولد شياح في تصريحها لـ”الشروق”، أن العمل قد ركز على الترويج للسياحة الجزائرية، من خلال تقديم صورة مخالفة للإنتاجات التلفزيونية المعهودة، التي يتم تصويرها في المدن الكبرى، ضمن ديكورات عصرية فخمة وبسيناريوهات جديدة على المشاهد الجزائري، خاصة وأن البيئة التي صور بها المسلسل لا تزال تحافظ على هندستها القديمة والمميزة، التي كانت مسرحا لتصوير العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منذ عام 1923، على غرار “المفتش الطاهر”، “الطاكسي المخفي”، “وقائع سنين الجمر”، بالإضافة إلى عدة أفلام عالمية، حيث تم تصوير جزء كبير من النسخة الهوليوودية لفيلم “طرزان”، كما صورت أهم مشاهد الفيلم الأمريكي “تاجر العبيد”، وفيلم المغامرات “اومي كوليبري”، والوثائقي “أفق الجنوب” للمخرج الفرنسي ريني مورو.

وأضافت مريم ولد شياح أن السلسلة حافظت على تفاصيل الحياة اليومية لسكان المنطقة التي تعد عنصرا أساسيا في عادات وسكان أهل بوسعادة.