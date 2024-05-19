عين الدفلى: إحباط عملية تهريب 10 كلغ من الكيف المعالج

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بعين الدفلى من إحباط عملية تهريب 10 كلغ من الكيف المعالج على مستوى الطريق السيار شرق-غرب ببوراشد (عين الدفلى) وتوقيف ثلاث أفراد متورطين في هذه القضية.

وأفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بالشلف أنه في سياق الجهود المتواصلة والمشتركة بين الفرق الجمركية العملياتية والأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بعين الدفلى التابعة لمفتشية الأقسام بالمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، بالتنسيق مع أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة وأفراد الجيش الوطني الشعبي, من إحباط عملية تهريب 10 كلغ من الكيف المعالج و توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وتمت هذه العملية من خلال حاجز أمني مشترك على مستوى الطريق السيار شرق – غرب بالتحديد بمنطقة بوراشد بولاية عين الدفلى, حيث تم حجز 10 كلغ من الكيف المعالج, سيارتين سياحيتين استعملتا في التهريب وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يعتبر من عائدات ترويج هذه الممنوعات.

وأشار ذات البيان إلى أن هذه العملية تكرس التنسيق العملياتي المحكم بين أجهزة الدولة وكذا الجهود المعتبرة المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.