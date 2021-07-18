عين الدفلى.. إحباط محاولة حرق غابة عين النحاس    

تم العثور على 12 عجلة وسطها

أحبطت مصالح الغابات والدرك الوطني، محاولة إضرام النار بغابة عين النحاس بولاية عين الدفلى بعد تلقيها معلومات عن وجود عجلات مطاطية مستعملة بالمنطقة.

وأوضحت وزارة الفلاحة، الأحد، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن مصالح محافظة الغابات لولاية عين الدفلى تلقت يوم 17 جويلية الجاري معلومات مفادها وجود عجلات مطاطية مستعملة من مختلف الأحجام بمحاذاة الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلدية عين البنيان و منطقة تيزي أوشير و الذي يعبر بوسط غابة عين النحاس.

وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل فريق أمني متكون من مصالح محافظة الغابات و على رأسها حسين دحماني محافظ الغابات ومصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني والسلطات الولائية والمحلية، حيث تم العثور على 12 عجلة مطاطية مستعملة من مختلف الأحجام مخبأة بإحكام داخل غابة كثيفة.

وأوضحت الوزارة أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا لمعرفة المتورطين في هذا العمل الإجرامي بعد تسجيل حريقين الأسبوع الفارط بنفس المنطقة.

بالصور.. إحباط عملية إضرام نار متعمدة بغابة باينام

وكان جهاز الوقاية لمكافحة حرائق الغابات قد أحبط، الاثنين 13 جويلية، عملية إضرام نار متعمدة بغابة بينام بالجزائر العاصمة، حيث تم العثور هناك على عجلات مطاطية ودلاء معبأة بالبنزين.

وجاء في بيان للحماية المدنية إنه في إطار عمل جهاز الوقاية لمكافحة حرائق الغابات (الرتل المتنقل) الذي يتم تنصيبه كل سنة في الفاتح جويلية، وأثناء تأدية المهام الوقائية المخولة للرتل المتنقل وأثناء قيامه بدورية استطلاعية، لا سيما على مستوى غابة بينام بولاية الجزائر، عثر أفراد الحماية المدنية يوم 12 جويلية 2021 بعمق غابة بينام على عجلات مطاطية وكذا دلاء معبأة بالبنزين .

وأصاف البيان: “وعلى إثر ذلك تم إعلام مركز التنسيق العمليات والذي بدوره قام بإخطار المصالح المختصة للدرك الوطني ومصالح الغابات، الذين تنقلوا لعين المكان من أجل القيام بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.. دون أدنى شك هذه الأدوات كانت مهيأة لإضرام النيران بالغابة كفعل إجرامي”.