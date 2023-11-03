عين الدفلى : الإطاحة بشبكة تهريب واسترجاع 200 قطعة أثرية

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، بحوزتهم قطع أثرية ذات قيمة تاريخية.

وحسب ما أفاد به الدرك الوطني، فالعملية أسفرت عن حجز 189 قطعة نقدية أثرية من مختلف الأنواع والأحجام، صندوق خشبي مزخرف بالنحاس، مهراس أصفر اللون، قطعتين أثريتين من معدن أصفر اللون على شكل شاقور صغير، سيفين وخنجر تعود للحقبة الرومانية، محبرة، فانوس زوج أساور. وهذا إضافة إلى أربعة هواتف نقالة.

حيث ينشط عناصر هذه الشبكة بالمتاجرة الغير شرعية بالممتلكات الثقافية دون الحصول على رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

وحسب ذات المصدر، فالعملية جاءت بناء على معلومات واردة مفادها وجود عصابة إجرامية تنشط بإقليم ولاية عين الدفلى في المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية، أين تحصلوا عليها بطريقة غير شرعية بغرض تهريبها، إذ بعد وضع خطة محكمة قصد إحباط مخططهم الإجرامي، تم تشكيل مخطط ثابت ومتحرك ليتم توقيف المشتبه فيهم على متن مركبتين واقتيادهم إلى مقر الفرقة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى فور استفاء الإجراءات القانونية اللازمة، حسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني.