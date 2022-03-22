عين الدفلى تصدر شحنة بقيمة 3 مليون دولار من الكوابل الكهربائية نحو الولايات المتحدة

صدّرت المنطقة الصناعية بعين الدفلى شحنة بقيمة 3 مليون دولار من الكوابل الكهربائية، الموجّهة للتصدير نحو الولايات المتحدة.

الشحنة المصدّرة تشمل، حسب ما ذكره التلفزيون العمومي مساء الإثنين، أنواعا متعدّدة من الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي. وهي من إنتاج مصنع “السويدي إلكتريك” المصري بالجزائر.

وستتبع هذه العملية بتصدير شحنات أخرى كلّ شهرين، بموجب اتفاق تمتدّ لعام كامل قابل للتجديد.

ويشغّل مصنع “السويدي إلكتريك” في المنطقة الصناعية بعين الدفلى، 750 عاملا بشكل مباشر. إلى جانب توفيره لـ1.500 منصب عمل غير مباشر.