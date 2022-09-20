-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: أمطار غزيرة ورعود عبر تندوف و4 ولايات شرقية  
اقتصاد
بقيمة 14.5 مليون دولار

عين الدفلى: تصدير شحنة من الكوابل الكهربائية نحو إيطاليا التشيلي وكوت ديفوار

الشروق العربي
  • 689
  • 0
عين الدفلى: تصدير شحنة من الكوابل الكهربائية نحو إيطاليا التشيلي وكوت ديفوار
مصطفى عوض الحلواني: الرئيس المدير العام لشركة سويدي كابل

تمكن مصنع السويدي كابل بالمنطقة الصناعية عين الدفلى من تصدير شحنة جديدة من الكوابل الكهربائية الى كل من دولة التشيلي، إيطاليا وكوت ديفوار، بقيمة 14.5 مليون دولار.

وتأتي هذه العملية مواصلة للشحنات التي تم تصديرها سابقا، أين تعتبر هذه الشحنة الثالثة من نوعها نحو دولة التشيلي ورقم 20 نحو إيطاليا مع السعي للتوجه نحو الأسواق الافريقية، كما تدخل عملية التصدير هاته ضمن ترقية وتنويع الصادرات الجزائرية لدعم الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة
الصين تشارك الجزائر خبرتها في بناء السكك الحديدية الصحراوية

الصين تشارك الجزائر خبرتها في بناء السكك الحديدية الصحراوية

“إيني” الإيطالية: إمدادات الجزائر في أعلى مستوياتها

“إيني” الإيطالية: إمدادات الجزائر في أعلى مستوياتها

امبلواتيك و “فيليب موريس انترناشويال” بالجزائر تتقاسمان خبراتهما

امبلواتيك و “فيليب موريس انترناشويال” بالجزائر تتقاسمان خبراتهما

الاتحاد الأوروبي يريد برنامج تعاون قوي مع الجزائر

الاتحاد الأوروبي يريد برنامج تعاون قوي مع الجزائر

عون: مهلة لانتاج الانسولين والعصابة منعتني من دخول صيدال

عون: مهلة لانتاج الانسولين والعصابة منعتني من دخول صيدال

لهذه الأسباب لا يمكن تسقيف الغاز الجزائري الموجه إلى أوروبا

لهذه الأسباب لا يمكن تسقيف الغاز الجزائري الموجه إلى أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد