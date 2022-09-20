عين الدفلى: تصدير شحنة من الكوابل الكهربائية نحو إيطاليا التشيلي وكوت ديفوار

بقيمة 14.5 مليون دولار

تمكن مصنع السويدي كابل بالمنطقة الصناعية عين الدفلى من تصدير شحنة جديدة من الكوابل الكهربائية الى كل من دولة التشيلي، إيطاليا وكوت ديفوار، بقيمة 14.5 مليون دولار.

وتأتي هذه العملية مواصلة للشحنات التي تم تصديرها سابقا، أين تعتبر هذه الشحنة الثالثة من نوعها نحو دولة التشيلي ورقم 20 نحو إيطاليا مع السعي للتوجه نحو الأسواق الافريقية، كما تدخل عملية التصدير هاته ضمن ترقية وتنويع الصادرات الجزائرية لدعم الاقتصاد الوطني.