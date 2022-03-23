‎عين الدفلى: تصدير 120 طن من الكوابل الكهربائية لأول مرة الى الولايات المتحدة الامريكية

يواصل مصنع سويدي كابل لصناعة كوابل النحاس والأليمنيوم وكوابل الآلات والطيران الجوي بعين الدفلى تصدير منتوجاته ذات الجودة النوعية الجيدة الى مختلف دول العالم.

فبعد الدول الأوروبية، الافريقية والآسياوية اليوم يتم تصدير شحنة 120 طن من الكوابل الكهربائية بحوالي ثلاثة مليون دولار لأول مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الشحنة متكررة كل شهرين طوال بموجب اتفاق يمتد لعام واحد قابل للتجديد، ويعتبر التصدير الى الدول المتقدمة نجاحا للشركة ولليد العاملة الجزائرية بالمنافسة في الأسواق العالمية.

هذا وأكد السيد مصطفى الحلواني المدير العام لشركة السويدي كابل بعين الدفلى بأن الشحنة المصدرة تشمل أنواعا متعددة من الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي، وسبق لمصنع سويدي كابل المتواجد بعين الدفلى التصدير الى دول إيطاليا، التشيلي، كولومبيا كوت ديفوار، البنين، التشاد، السينغال، جزر القمر، تونس، موريتانيا، مصر، العراق والسعودية، اقتحام هذه الأسواق العالمية و التصدير اليها يؤكد بأن الجزائر لها عاملين قادرين على المنافسة في الأسواق العالمية والتصنيع بجودة عالية وأسعار تنافسية والعامل الجزائري لديه القدرة على الابداع والتميز عندما تتوفر له الإمكانيات المناسبة، كما توفره الحكومة الجزائرية لمصنع سويدي كابل بالمنطقة الصناعية بعين الدفلى.