عين الدفلى: عامان حبسا نافذا لامرأة سرقت أقراط طفلة

أصدرت محكمة خميس مليانة حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية في حق امرأة ثلاثينية سرقت أقراط طفلة.

وبحسب بيان لشرطة عين الدفلى فقد أوقفت عناصر سيدي لخضر إمرأة تبلغ من العمر 35 عاما لتورطها في قضية سرقة ضحيتها طفلة عمرها 07 سنوات.

وأضاف البيان أن التدخل الفوري جاء استجابة لطلب تقدم به أحد المواطنين ظهيرة يوم 05 أكتوبر الجاري إثر سماعه صراخ طفلة بأحد شوارع المدينة وبجوارها امرأة مجهولة قامت بسرقة أحد اغراضها المتمثلة في قرط من المعدن الأصفر.

وتمكنت عناصر الشرطة من استرجاع ما سلب من الضحية وتقديم الجانية إلى العدالة في قضية السرقة في حالة تلبس.