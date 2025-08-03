عين الفوارة.. امرأة لا تشيخ ونافورة تتدفق من الذاكرة

معلم يأسر الزائرين في سطيف

في قلب مدينة سطيف، وبين إيقاع الحياة اليومية وصخب الشوارع، تقف “عين الفوارة” كأنها شاهدة زمن لا يشيخ. هي أكبر من نافورة يتوسطها تمثال، بل هي حكاية محفورة في ذاكرة المدينة وسر من أسرار سحرها الذي يأسر الزائرين قبل السكان، وللزائر عودة مع كل شربة ماء وفق ما تقره الأسطورة التي روّجت للمكان.

هنا بساحة “الاستقلال” يسير المارة، فتأخذهم خطواتهم من دون وعي إلى حيث يتجمع الناس، الكاميرات تلتقط صورا، الأطفال يتراكضون حول النوافير، والنسوة يرتشفن المياه العذبة، السكان يجلسون على الأرصفة يهمسون، والشيوخ والمتقاعدون يتقاسمون كراسي المقاهي القديمة، الكل يشترك في لحظة بصرية واحدة اختزلت في تأمل المرأة الرخامية التي تطل برأسها المائل وكأنها تسترق السمع من الذين يتحدثون عنها، وهي أيضا التفاتة خوف من الذين يتربصون بها، فظلت كذلك لعقود ولازالت تترقب.

تعود قصة “عين الفوارة” إلى نهاية القرن التاسع عشر، حين أنشئ هذا المعلم عام 1898، فوق عين مائية حقيقية كانت تتدفق من قلب الصخرة، لتغذي المدينة بمياه عذبة باردة. وقد صمّمت النافورة بأسلوب معماري فريد يحمل لمسة فنية أقرب إلى الطراز الكلاسيكي، تتوسطها امرأة رخامية منحوتة بعناية تنسب إلى النحات الفرنسي “فرانسيس دي سانت فيدال”.

من اغترف ماءها كتبت له العودة ولو بعد حين!

التمثال لم يكن يوما مجرّد قطعة فنية جامدة، بل صار رمزا لسطيف، ومع مرور العقود، تحوّل إلى نقطة التقاء بين ساكنة المدينة وزوارها. لا تكاد تسمع عن سائح يزور سطيف من دون أن يطلب صورة تذكارية مع “عين الفوارة”، ولا يكاد يمر عيد أو احتفال أو تظاهرة أو حتى مشهد عابر من دون أن تمر خلفيته من تلك الساحة. العين اقترنت بأسطورة العودة ولو بعد حين، فمن اغترف غرفة ماء من منبعها سيعود لا محالة، هو كلام من وحي الخيال لكنه دعاية سياحية تروّج لمدينة سطيف.

لأهل سطيف علاقة خاصة بـ”عين الفوارة”، فيها من الحنين بقدر ما فيها من الفخر. بعضهم يرى فيها رمزا للجمال، وآخرون يرون فيها وجها لا يشيخ. لكن الجميع تقريبا يتفق على أنها أكبر من تمثال، بل جزء من الذاكرة الجمعية، تماما كما هو الحال مع القصبة في الجزائر العاصمة أو جسر “سيدي مسيد” في قسنطينة.

العين كانت تستغل للعلاج والتبرك، وسكان المدينة القديمة اعتادوا الشرب منها أو غسل وجوههم للتبرك والتبرد. وعلى مدار أكثر من قرن، بقيت العين تتدفق، لا تجف، تروي العابرين وتروي للزائرين قصة مدينة تنبض بالحياة.. بالماء.

في باريس وبالضبط في متحف “اللوفر”، ترقد أشهر لوحة زيتية في التاريخ وهي “الموناليزا” التي أبدعها الداهية ليوناردو ديفنشي، لوحة أو امرأة حيّرت العالم، وكانت تلك اللوحة في قلب “اللوفر” تلقت العديد من الاعتداءات، سرقوها مرة وحاولوا تحطيمها حتى بالرصاص عدة مرات، وبعد كل عملية، تزداد شهرتها وزوارها، القائمون على “اللوفر” أحاطوها الآن بزجاج واق يمنع عنها الرصاص وهي تدرّ لباريس ملايين الدولارات القادمة من سياح يعرجون إلى باريس من أجل مشاهدة “الموناليزا” وليس غيرها، كذلك هو حال “عين الفوارة”.

امرأة صامدة تحت وقع المطارق

ولأن لكل معلم قصة، فإن “عين الفوارة” لم تسلم من الجدل، ولا من الاعتداءات المتكررة، التي وإن شوهت معالمها أحيانا، إلا أنها زادت من رمزيتها وصلابتها في الذاكرة، فالتمثال، الذي تعرض لعدة عمليات تخريب، كان في كل مرة يعود أكثر إشراقا، بعد أن ترممه الأيادي المختصة، وكأن المدينة ترفض أن يمحى وجهها، والمياه في كل مرة تمسح التجاعيد التي تريد أن ترتسم على ملاح تلك المرأة الملساء.

ورغم كل الجدل الذي يحيط بها أحيانا، تبقى “عين الفوارة” قبلة سياحية، يقصدها الزوار من كل الولايات ومن خارج البلاد، يلتقطون الصور، ويقفون بانبهار أمام نقوشها وتفاصيلها، فالساحة التي تحتضنها تحوّلت إلى ملتقى يومي للثقافات، والأحاديث، والقصص العابرة. وعلى مقربة منها، تقف المقاهي القديمة والأكشاك والبنايات الاستعمارية، كشهود موازية على تلك العصور، بينما تستمر المرأة الرخامية في مراقبة المشهد من موقعها، لا تتحدث، لكنها تقول الكثير. والحقيقة أن سطيف المعمارية تتجسّد في أحلى صورها بالشارع الرئيسي الذي تقطعه “عين الفوارة”، فتلك البنايات لازالت تنبض بلمسة فنية متفردة بنقوشها وأقواسها التي تخطف الأعين وتنعش الأبصار.

يأتي السائح وقد قرأ عنها، أو سمع حكاياتها، لكن ما إن يقف أمامها، حتى يدرك أنها ليست مجرد نافورة، إنها قلب ينبض بالحجر، وماء يتدفق من الذاكرة، ووجه يعكس هوية مدينة بأكملها.

من يزر سطيف ولا يمر بـ”عين الفوارة”، فكأنما فاته لقاء العمر مع جزء لا يتكرر من ذاكرة المدينة، إنها ليست فقط صورة في هاتف، بل شعور عالق يحفر مثل النقش على الرخام.

يرى المؤرخ والباحث في التراث، عمر بن نعمان أن “التمثال، صار اليوم جزءا من هوية سطيف الحديثة، ومكونا من مكونات الذاكرة الشعبية التي تتناقلها الأجيال”.

بعيدا عن صراع الماضي والحاضر، تبقى “عين الفوارة” مرآة لعلاقة المدينة بتاريخها وهويتها المعمارية والرمزية، ووجها سياحيا مشرقا يأبى الزوال رغم تعدّد المطارق.