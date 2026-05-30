عين امليلة تحتضن الطبعة الأولى لصالون قطع غيار المركبات

ينظم تحت رعاية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وبإشراف والي ولاية أم البواقي، وبالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة سيدي ارغيس، الطبعة الأولى من صالون قطع غيار المركبات ولواحقها، وذلك من 02 إلى 04 جوان 2026 بمدينة عين امليلة..

ويُرتقب أن يشكل هذا الحدث الصناعي والاقتصادي محطة هامة في مسار تطوير صناعة المركبات في الجزائر وتوفير قطع الغيار، خاصة وأن معظم أسواق البيع والشراء لهذه القطع تتواجد بمنطقة عين امليلة، من خلال جمع أبرز الفاعلين في مجال قطع الغيار والمناولة ولواحق السيارات تحت سقف واحد، وفتح المجال أمام تبادل الخبرات وعرض أحدث المنتجات والتقنيات في السوق الوطنية.

كما يهدف الصالون إلى إبراز القدرات الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي، ودعم مسار تقليص التبعية للاستيراد، عبر تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل التموين الصناعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية واستدامة.

ومن المنتظر أن يشهد الحدث تنظيم لقاءات مهنية بين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكات والاستثمار، ويعزز ديناميكية صناعة قطع الغيار في الجزائر كقطاع واعد قادر على خلق القيمة المضافة وفرص العمل.