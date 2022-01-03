عين تموشنت: إنقاذ 13 صيادا من الغرق

تمكن عناصر الحماية المدنية بالتنسيق مع حرس السواحل، من إنقاذ 13 صيادا اصطدم قاربهم بصخرة بعرض البحر بعين تموشنت.

وأوضح المدير الولائي للحماية المدنية مراد بن سالم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وحدات الحماية المدنية لبلديتي ولهاصة وبني صاف تدخلت في حدود الساعة الواحدة و23 دقيقة ليلا لإنقاذ وإجلاء 13 صيادا تعرض قاربهم لحادث اصطدام بصخرة بعرض البحر على بعد 5ر1 كلم من الشاطئ الصخري سيفاكس.

وأضاف بن سالم أنه تم إجلاء 3 صيادين من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات الصحية بولهاصة لتلقي الإسعافات اللازمة فيما لم يتعرض بقية الصيادين لإصابات.