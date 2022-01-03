-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

عين تموشنت: إنقاذ 13 صيادا من الغرق

س.م
  • 123
  • 0
عين تموشنت: إنقاذ 13 صيادا من الغرق
أرشيف

تمكن عناصر الحماية المدنية بالتنسيق مع حرس السواحل، من إنقاذ 13 صيادا اصطدم قاربهم بصخرة بعرض البحر بعين تموشنت.

وأوضح المدير الولائي للحماية المدنية مراد بن سالم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وحدات الحماية المدنية لبلديتي ولهاصة وبني صاف تدخلت في حدود الساعة الواحدة و23 دقيقة ليلا لإنقاذ وإجلاء 13 صيادا تعرض قاربهم لحادث اصطدام بصخرة بعرض البحر على بعد 5ر1 كلم من الشاطئ الصخري سيفاكس.

وأضاف بن سالم أنه تم إجلاء 3 صيادين من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات الصحية بولهاصة لتلقي الإسعافات اللازمة فيما لم يتعرض بقية الصيادين لإصابات.

مقالات ذات صلة
ألمانيا تسحب ترشيح مؤرخ “إسرائيلي” لأرفع أوسمتها

ألمانيا تسحب ترشيح مؤرخ “إسرائيلي” لأرفع أوسمتها

بالفيديو.. الإمساك بنمر نادر التهم 25 خروفا بجبال كردستان

بالفيديو.. الإمساك بنمر نادر التهم 25 خروفا بجبال كردستان

اليابان.. العمل على إنتاج لقاح يقي من كورونا مدى الحياة

اليابان.. العمل على إنتاج لقاح يقي من كورونا مدى الحياة

بالفيديو.. 3 مهاجرين أفارقة يعتدون على جزائري بفرنسا

بالفيديو.. 3 مهاجرين أفارقة يعتدون على جزائري بفرنسا

شركة بريطانية تعد بإنترنت مجاني للجميع عبر العالم

شركة بريطانية تعد بإنترنت مجاني للجميع عبر العالم

صفقة بـ 49 مليار واختفاء الأرشيف ورشاوي مقابل اعتماد مكتب دراسات

صفقة بـ 49 مليار واختفاء الأرشيف ورشاوي مقابل اعتماد مكتب دراسات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد