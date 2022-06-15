عين تموشنت.. وفاة ثلاثة أشخاص في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

اهتزت ولاية عين تموشنت، على وقع خبر وفاة ثلاثة أشخاص اثر انقلاب حافلة من نوع تويوتا كان على متنها 30 شخصا قدموا من سيدي بلعباس باتجاه شاطئ سبيعات بعين تموشنت.

وحسب ما صرح به النقيب بالحماية المدنية الحاج بلنوار بشير، للشروق، أن مصالحه تدخلت صبيحة أول أمس، ممثلة في الوحدة التابعة للعامرية مدعمة بوحدة القطاع لبوزجار وكذا وحدة المالح، من أجل حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بعد انحرافها عن مسارها، حيث كانت تقل أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 96 الرابط مدخل شاطئ سبيعات ببلدية المساعيد، الحادث خلف وفاة شخص واحد في عين المكان، واثنان لفظا أنفاسهما الأخيرة بمستشفى احمد مدغري، هذا وقد تم إسعاف الجرحى ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج، فيما تم تحويل الحالات الخطيرة إلى مستشفى احمد مدغري بعين تموشنت، كما قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق حول الحادثة.