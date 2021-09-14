عين تموشنت: 6 قتلى في سقوط سيارة على أخرى من جسر (صور)

توفي 6 أشخاص، مساء الاثنين، في حادث مرور متمثل في سقوط سيارة من أعلى جسر فوق سيارة أخرى بعين تموشنت.

وبحسب ما أفادت الحماية المدنية الجزائرية فقد تدخلت وحداتها لولاية عين تموشنت في حدود الساعة 21 و 40 د، على إثر حادث مرور يتمثل في سقوط سيارة من أعلى جسر فوق سيارة أخرى بالطريق الولائي رقم 28، ببلدية حاسي الغلة، دائرة العامرية.

وأضافت أن الحادث خلّف وفاة 06 أشخاص في مكان الحادث وإصابة شخص آخر.