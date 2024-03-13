عيّنة من وجبات سحور صحية توفر الطاقة لطفلك

يجب أن يبدأ الصيام بوجبة سحور صحي. ففي “السحور بركة”، كما قال رسول الله- عليه الصلاة والسلام-. ولتفادي الخطإ الشائع، الذي تقع فيه الكثير من الأمهات، عندما يصوم أبناؤهن لأول مرة، حاولت الشروق العربي أن تجمع لك أهم ما يمكن أن يستوفيه سحور طاقوي لطفل صغير.

السوائل والمشروبات

ضروري، أن يتناول الطفل قدرا كافيا من السوائل في وجبة السحور، كي لا يتعرض جسمه الصغير إلى الجفاف في أثناء الصيام، لذلك، يجب عليك الحرص على تقديم العصائر والمشروبات، على رأسها كوب كبير من الحليب، ليمد طفلك بالبروتين والكالسيوم، الذي يحتاجه جسمه، أو كوب عصير طبيعي، إذا كانت وجبته تحتوي على العناصر المذكورة، ولا تنسي تقديم الماء على جرعات صغيرة.

الفواكه والخضروات والبيض

الفواكه والخضر مهمة جدا في النظام الغذائي الرمضاني، لكن الطفل قد يرفض تناولها على السحور، لهذا، نقدم لك حيلا بسيطة وقيمة لتجعلي طفلك الصائم يأخذ فوائد هذه العناصر، بحيث يمكنك تحضير تشكيلة من الخضار المقطعة إلى قطع صغيرة جدا، كالفلفل الملون، الطماطم، قطع من الجزر والبطاطا، الكوسا المطهية على البخار، التي يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة، وإضافتها على عجة من البيض.. لن تجدي وجبة تستوفي أهم العناصر الغذائية لطفلك أفضل منها.

الحبوب الكاملة والشوفان

يحب الأطفال تناول الحبوب الكاملة، خاصة إذا قدمتها بطريقة تلفتهم، مع فواكه وعسل مثلا، إذ تعتبر من أفضل الأطعمة الطاقوية، المناسبة للسحور في رمضان. نتحدث عن حبوب الإفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة، أو حتى من الشوفان، الذي يمكنك تقديمه بطرق متنوعة أيضا.

المكسرات والفواكه الجافة

الفواكه المجففة على غرار الزبيب، البرقوق، المشمش.. والمكسرات، على رأسها الجوز أو المعروف بعين الجمل، اللوز، الكاجو، والفستق، تعد كنزا من الفيتامينات والمعادن، التي يمكن أن تقدمي منها لطفلك، حتى يحتفظ بالطاقة ليوم كامل، دون أن يشعر بالتعب، إذا كان يرفضها بشكلها الطبيعي، يمكنك أن تصنعي منها كريات الطاقة، بطحنها وتجميعها معا، وحبذا، لو تضيفي إليها ملعقة من العسل وحبوب السمسم ( الجلجلان).

ملاحظة هامة:

تفادي إعطاء صغيرك المقبل على الصيام مأكولات تحتوي السكريات المركبة، كقطع البسكويت، والياوورت والشوكولا، فرغم أن بعضها يمده بالطاقة لفترة قصيرة، إذ لا تحتوي هذه الأطعمة على قيمة غذائية تذكر، ولا تعد مناسبة للحفاظ على الشبع، بل يمكن أن تسبب له العطش منذ الساعات الأولى.