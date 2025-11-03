عُثر عليها حية.. هل تراجعت المدّعية العسكرية الصهيونية عن الانتحار؟

عثرت شرطة الاحتلال على المدّعية العسكرية العامة على قيد الحياة بعد ساعة من اختفائها، واحتمال إقدامها على الانتحار، بعد أن تركت رسالة وداع في سيارتها.

وكانت قوات الجيش قد باشرت الأمس، عمليات بحث واسعة عن يفعات تومر يروشالمي التي أقيلت من منصبها قبل أيام، خاصة وأنها لمّحت في رسالتها إلى إنهاء حياتها.

وذكر موقع” إنتلي نيوز” العبري أن الشرطة وقوات الإنقاذ تواصل أعمال البحث منذ ساعات، فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن العائلة هي من بادرت إلى إبلاغ السلطات بعد العثور على رسالة وداع تركتها داخل السيارة.

وفي وقت لاحق، رجحت وسائل إعلام عبرية، بأن المدعية العسكرية أقدمت على الانتحار على خلفية تسريب فيديو يوثّق عمليات تعذيب لسجناء فلسطينيين داخل معسكر “سديه تيمان”، ما أثار ضجة كبيرة داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن رئيس الأركان أصدر تعليمات عاجلة لإدارة العمليات ببذل كل الجهود للعثور على المدعية العسكرية المقالة، مؤكدًا أن التحقيق جارٍ لتحديد ملابسات الحادثة.

وكانت يفعات، قد قدمت استقالتها من منصبها، على خلفية تسرب فيديو من سجن “سدي تيمان” سيء الصيت، يُظهر جنودا يعتدون بوحشية على أسير فلسطيني.

وقال رئيس الحرب يسرائيل كاتس، “هذا الصباح أعلنت عن إقالة المستشارة القضائية للجيش، يفعات تومر يروشالمي، من منصبها، ولم أكتفِ بإخراجها إلى إجازة فقط، بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ ضدها جميع العقوبات المطلوبة، وعلى رأسها سحب رتبها العسكرية”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أقرت تومر يروشالمي بأنها “تتحمل مسؤولية نشر مواد إعلامية لمواجهة الدعاية الكاذبة لمسؤولين بالجيش الإسرائيلي”.

وقالت: “وافقت على نشر مواد إعلامية في محاولة لدحض الدعاية الكاذبة ضد مسؤولي إنفاذ القانون في الجيش”.

وتشهد تل أبيب واحدة من أكبر الأزمات الداخلية منذ بدء حربها على غزة، بعد تسريب فيديو يوثّق تعذيبًا وحشيًا لأسير فلسطيني داخل معسكر الاعتقال العسكري سديه تيمان، الذي يحتجز فيه مئات الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتعود القصة إلى فيديو مسرّب في جويلية 2024، أظهر مجموعة جنود من وحدة 100 في جيش الاحتلال يعتدون بعنف على أسير فلسطيني داخل المعسكر تم اعتقاله من مخيم جباليا واحتجازه في سجن “سيدي تيمان” المعروف بـ”غوانتانامو إسرائيل” في صحراء النقب، باستخدام الركل والضرب والصدمات الكهربائية.

وأظهر التوثيق أسرى من غزة ممددين على الأرض وعيونهم مغطاة، وقام جنود خدمة الاحتياط من القوة 100، المكلفة بحراسة منشأة سديه تيمان، باقتياد الأسير من زاوية المنشأة وهم مدركون لوجود الكاميرات الأمنية، ثم حاولوا إخفاء الاعتداء باستخدام الدروع، بحسب ما نشره موقع felesteen.news.