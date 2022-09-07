عُمان تمنح تأشيرات مجانية لجمهور مونديال قطر

أعلنت سلطنة عمان يوم الأربعاء، عن توفير تأشيرات مجانية للقادمين إلى قطر لمتابعة مباريات مونديال كرة القدم الذي ينطلق شهر نوفمبر القادم.

وقال وكيل السياحة العماني عزان بن قاسم البوسعيدي في مؤتمر صحفي، إن برنامج بلاده المصاحب للمونديال يتضمّن “تقديم تأشيرة مجانية لمشجعي كأس العالم لدخول السلطنة، مع تنظيم برنامج للرحلات الجوية اليومية بين مسقط والدوحة”.

وأضاف المسؤول ذاته: “يتضمن البرنامج أيضا باقات سياحية، إضافة للفعاليات والأنشطة والحملات الترويجية”. مؤكدا “اهتمام السلطنة بدعم جهود الأشقاء في قطر لإنجاح استضافة البطولة”.