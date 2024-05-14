عُمدة مدينة مارسيليا يزور الجزائر

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي يوم الثلاثاء، عُمدة مدينة مارسيليا الفرنسية بونوا بايان، والوفد المرافق له، بحضور سفير فرنسا بالجزائر.

وتباحث الطرفان، حسب ما ذكره بيان للوزارة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ومدينة مارسيليا، في مجال الثقافة والفنون.

كما سمح اللقاء باستعراض واقع العلاقات الثقافية الثنائية، وآفاق تطوير التعاون والتبادل الثقافي مع مدينة مارسيليا. لاسيما في ميدان التراث والموسيقى والسينما.

وتعتبر مارسيليا ثاني أكبر المدن الفرنسية بعد العاصمة باريس. وهي تطلّ على البحر المتوسط، ويعيش بها عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية.