عُيّن نائباً لمحمود عباس ومرشح لرئاسة فلسطين.. من هو حسين الشيخ؟

اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ نائبا له في رئاسة المنظمة وفي رئاسة دولة فلسطين.

ووفقاً لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتاريخ 24 أفريل 2025 باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس السلطة الفلسطينية وتعيينه، رشّح عباس حسين الشيخ لهذا المنصب.

وبموجب هذا القرار، أصبح حسين الشيخ، الذي شغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ عام 2020، أول نائب لرئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في تاريخها.

ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن تعيين الشيخ يمهّد له الطريق لخلافة عباس في قيادة منظمة التحرير، وليكون مرشحاً قوياً لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال إجراء انتخابات.

وُلد حسين الشيخ عام 1960 في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وانضم إلى حركة “فتح” في سنوات مراهقته، وأعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ11 عاماً (بين عامي 1978 و1989).

وخلال فترة سجنه، تعلم اللغة العبرية، ما ساعده لاحقاً في أداء أدوار متعلقة بالتنسيق مع المسؤولين الصهاينة في أكثر من صفة سياسية رسمية.

تولى الشيخ مناصب سياسية مختلفة في الهيكل السياسي الفلسطيني، بوصفه يتبع للحزب الحاكم حركة “فتح” منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عقب اتفاقية أوسلو.

ومنذ عام 2007، تولى الشيخ إدارة التنسيق المدني مع الكيان المحتل، معنياً بقضايا مثل تصاريح التنقل والحركة داخل الأراضي المحتلة بصفة “وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية”.

وتضمنت مهامه متابعة شؤون مدنية مع الاحتلال، ومتابعة إجراءات لمّ شمل العائلات الفلسطينية.

عُرف الشيخ بأسلوبه البراغماتي في علاقته مع الكيان الصهيوني، و يحظى بتقدير مسؤولين صهاينة يرونه “شريكاً موثوقاً”.

مع إقرار منصب نائب الرئيس، أصبح حسين الشيخ مرشحاً رئيسياً للعب دور محوري في مستقبل القيادة الفلسطينية.