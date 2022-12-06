غابت صيانة الملعب فانبرى حيوان”الخُلْدِ” لِتأدية المهمّة!

تحوّل ملعب أحد الأندية الفرنسية لِكرة القدم إلى مرتع لِحيوان الخُلْدِ، بِسبب الإهمال في الصّيانة ونقص الإمكانيات المادّية.

ودخل لاعبو فريق مانيي ومُنافسوهم من النادي الزائر نوفير إلى أرضية الميدان بعد ظهيرة الأحد الماضي، لِخوض مباراة بِرسم بطولة فرنسا للدرجة السابعة. فاصطدموا بِأرضية ميدان مليئة بِجحور حيوان الخلد!

ونقل موقع “فوت أماتور” الفرنسي في أحدث تقرير له على لسان حارس مرمى فريق مانيي، قوله إن النادي لا يملك إمكانيات صيانة الملعب، وإن مسؤولي البلدية رفضوا تقديم يد العون. في تفسير لِغزو حيوان الخلد لِهذه المنشأة الرياضية، وتخريب أرضية الميدان. مثلما تُظهره الصورتان المُدرجتان أدناه.