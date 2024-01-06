غادر المنتخب التونسي بسبب مرض ابنته.. بن وناس يشارك مع ناديه ويثير جدلا كبيرا

أثار الدولي التونسي مرتضى بن وناس جدلا كبيرا، بمشاركته مع ناديه التركي، بعدما أعفي من المشاركة في “كان” كوت ديفوار لأسباب عائلية.

وقرّر الطاقم الفني للمنتخب التونسي إعفاء بن وناس من “الكان”، من أجل البقاء في تركيا إلى جانب ابنته التي أصيبت بمرض خطير.

وشارك اللاعب التونسي مرتضى بن وناس، أساسياً، الجمعة، في مع ناديه قاسم باشا، في مواجهة بشكتاش، ما أثار جدلا كبيرا في تونس.

وأصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم، سهرة الجمعة، بيانا بخصوص وضعية اللاعب مرتضى بن وناس.

وقالت في بيانها: “تقدم اللاعب بتقرير أولي شفاهي بخصوص وضع ابنته الصحي للإطار الفني والطبي للمنتخب، وأصرّ على البقاء إلى جانبها خلال فترة علاجها الحرجة”.

وأضافت: “اتخذ الإطار الفني للمنتخب قراره بإعفاء اللاعب بن ونّاس وتعويضه”.

وأكدت الجامعة التونسية في الأخير، أن مشاركة اللاعب مع ناديه غير مقبولة وستقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه.

ومن جانبه ردّ بن وناس عبر حسابه على “فايسبوك” على قرار اتخاذ الجامعة التونسية لإجراءات تأديبية في حقه.