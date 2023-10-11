غارات إسرائيلية بالفوسفور الأبيض على عدة مواقع في غزة

أفادت مصادر إعلامية، الأربعاء بتعرض مناطق عدة من غزة من بينها محيط فندق الروتس لقصف إسرائيلي عنيف بقنابل الفسفور الأبيض المحظور دوليا.

وأكدت المصادر أن الفندق يضم عددا كبيرا من الصحفيين وبعض العائلات النازحة هربا من الاستهدافات التى تشهدها مدينة غزة.

وكانت الخارجية الفلسطينية اتهمت جيش الاحتلال باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة يوم الثلاثاء.

يذكر أن القانون الدولي يتضمن العديد من القيود والحظر على استخدام قنابل الفوسفور، وخاصة في المناطق السكنية.