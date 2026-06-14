وكتبت المتحدثة باسم الجيش، إيلا واوية، عبر صفحتها على منصة إكس: “في غارة دقيقة على الضاحية الجنوبية في بيروت، الجيش يهاجم مقر قيادة تابعا لمنظمة حزب الله”.

و أوضحت: “المقر الذي تم استهدافه استخدمته منظمة حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني دولة الكيان وقوات الجيش العاملة في جنوب لبنان”.

وأشارت إلى أن الغارة جاءت “بعد أن أطلقت منظمة حزب الله في وقت سابق اليوم الأحد أهدافا جوية باتجاه أراضي الكيان”.

واتهمت حزب الله بالدفع “بمخططات إرهابية ضد مواطني الكيان وقوات الجيش الصهيوني”.

وشددت على أن الجيش الصهيوني”سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يطال دولة الكيان وقواته، وذلك وفقا لتوجيهات المستوى السياسي”.

و شن الجيش الصهيوني، الأحد، غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس على عدم التسامح مع إطلاق النار من حزب الله.

وقال الجيش الصهيوني في بيان: “هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وأضاف الجيش: “بناء على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يشن الجيش الصهيوني حاليا غارات على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة الضاحية ببيروت، وذلك ردا على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي الصهيونية”.

وذكر الجيش أن 3 طائرات مسيرة يشتبه في أن حزب الله اللبناني أطلقها في عمليات منفصلة، الأحد، دخلت الأجواء الكيانية، وتحطمت اثنتان منها في شمال الكيان من دون وقوع إصابات.