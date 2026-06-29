غارات و عمليات برية على الحدود الباكستانية الأفغانية تسفر عن عشرات القتلى

أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية واسعة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية مما أسفر عن مقتل العشرات من المسلحين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عسكريين في باكستان أن القوات الأمنية نفذت عملية برية استندت بدقة إلى معلومات استخباراتية دقيقة، أعقبتها ضربات جوية محسوبة على نحو دقيق استهدفت مخابئ وملاذات آمنة لمسلحين في المنطقة الحدودية، مما أسفر عن مقتل 29 مسلحاً من الجماعات المتمردة.

من جهتها، قالت الحكومة الأفغانية إن عشرات الضحايا المدنيين سقطوا جراء الضربات الباكستانية في شرق أفغانستان، وأوضح المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، في بيان رسمي على منصة إكس اليوم الاثنين، أن الغارات الجوية الباكستانية استهدفت ولايات باكتيكا وباكتيا وكونار، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين المدنيين، مندداً بشدة بهاته الضربات العسكرية التي وصفها بأنها عمل عدواني جبان يهدد استقرار المنطقة المجاورة.

وجاءت هاته العملية العسكرية المكثفة بعد يوم فقط من هجوم عنيف شنه مسلحون مزودون بأسلحة نارية ومتفجرات على المقر الإقليمي لقوات الرينجرز شبه العسكرية في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، وأسفرت العملية الإجرامية عن مقتل 3 من أفراد الأمن الباكستانيين.

بينما ذكر المفتش العام لإقليم السند، جواد علام أودو، أن 3 من المسلحين المهاجمين قتلوا أيضاً في الهجوم على المقر المحلي لقوات السند رينجرز، كما تم اعتقال المهاجم الرابع مصاباً بجروح، و صرح الجيش الباكستاني بأنه مواطن أفغاني الجنسية.

وكانت جماعة الأحرار، وهي فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية، قد أعلنت مسؤوليتها الكاملة عن هجوم كراتشي في بيان صدر مساء السبت الماضي.