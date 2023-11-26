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غارة صهيونية تستهدف سوريا وتتسبب في خروج مطار دمشق من الخدمة

الشروق أونلاين
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غارة صهيونية تستهدف سوريا وتتسبب في خروج مطار دمشق من الخدمة
فرانس برس
استهدفت غارة صهيونية بالصواريخ مساء اليوم الأحد، 26 نوفمبر، مطار دمشق الدولي ونقاطاً بريف دمشق، وتسببت في خروج مطار دمشق عن الخدمة.

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء أن غارة صهيونية بالصواريخ استهدفت مساء اليوم الأحد، 26 نوفمبر، مطار دمشق الدولي ونقاطاً بريف دمشق، وتسببت في خروج مطار دمشق عن الخدمة.

الوكالة قالت نقلا عن مصدر عسكري سوري أنه “حوالي الساعة الرابعة و50 دقيقةً من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، ودمرت معظمها”.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء السورية آن العدوان أدى إلى “خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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