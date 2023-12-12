غار جبيلات: استخراج ربع مليون طن من خام الحديد

كشف المدير العام المساعد للشركة الوطنية للحديد والصلب، بلحاج رضا، عن استخراج مالا يقل عن ربع مليون طن من الحديد الخام من منجم غارا جبيلات.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج ” ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، هذا الثلاثاء أشار بلحاج إلى أن المشروع العملاق سيسمح باستحداث 25 ألف منصب شغل مباشر و125 ألف منصب شغل غير مباشر.

وأوضح المتحدث ذاته أن الهدف من استخراج هذه الكمية هو معرفة المنجم وتأكيد الأرقام الاقتصادية المتحصلة من الدراسات وتجسيدها على أرض الواقع، واستعمالها في تكملة الدراسات والبحوث إضافة إلى استيراد البقية منها.

وأفاد المدير العام المساعد للشركة الوطنية للحديد والصلب أنه يتم التطلع إلى استحداث 25 ألف منصب شغل مباشر و125 ألف منصب شغل غير مباشر ستخص منطقة تندوف وبشار بعد الانطلاق الفعلي لمشروع منجم غارا جبيلات والمشاريع المرافقة له.

وقال ضيف الصباح إن الاحتياطات المنجمية تعد ورقة رابحة ضمن خطة رئيس الجمهورية للخروج من التبعية للمحروقات خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية ومن هنا تبرز الأهمية الإستراتيجية لمشروع غارا جبيلات والذي يعتبر منافسا للنفط مؤكدا أن الجزائر بدأت في حجز مراتب متقدمة ضمن قائمة كبار الموردين للحديد.

وأضاف المتحدث أن “مشروع انجاز مصنع معالجة خام الحديد مشروع هيكلي ضخم وهو من أهم مشاريع رئيس الجمهورية الذي وعد بها”.

وأكد المسؤول أن مصنع معالجة خام الحديد سيساهم في تنمية الجنوب الغربي من خلال التوظيف وتشييد الوحدات السكنية ومرافق اجتماعية بما فيها المدينة المنجمية لغارا جبيلات والتي ستستوعب أكثر من 5 ألاف ساكن وهذا سيعطي ديناميكية كبيرة للمنطقة.

مشيرا إلى أنها ستساهم في تطوير شبكة من المؤسسات المصغرة والمتوسطة وسيساهم في ترقية القطاعات المتعلقة بتثمين الموارد المنجمية.