غازي عنتاب التركي ينسحب من المنافسات المحلّية بِسبب الزّلزال

أعلنت إدارة نادي غازي عنتاب التركي، الأحد، عن انسحاب فريقها الكروي من بطولة القسم الأوّل.

وفسّرت إدارة نادي غازي عنتاب القرار الذي اتّخذته، بِالزّلزال العنيف الذي ضرب مُؤخّرا المدينة التي تقع في الجنوب التركي.

ولا يقتصر الانسحاب على البطولة، بل يشمل أيضا منافسة كأس تركيا للموسم الحالي. يقول بيان إدارة نادي غازي عنتاب.

ويتموقع نادي غازي عنتاب في الرّتبة الـ 10، بعد مرور 22 جولة من عمر البطولة التركية. وفي منافسة الكأس المحلّية، بلغ الفريق الدور ربع النهائي الذي تُجرى مقابلاته في أواخر شهر فيفري الحالي.

وكان اتحاد الكرة التركي قد أعلن في الأيّام القليلة الماضية عن تأجيل المنافسات المحلّية إلى غاية مطلع مارس المقبل، بِسبب الظّرف العصيب المُشار إليه أعلاه.