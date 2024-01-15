غاز أحادي أكسيد الكربون يودي بحياة 6 أشخاص من نفس العائلة بالمسيلة

أودى غاز أحادي أكسيد الكربون بحياة 6 أفراد عائلة واحدة بمسكنهم بمدنية عين الملح بجنوب ولاية المسيلة، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية عن الحماية المدنية.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية، اليوم الإثنين، 15 جانفي، فانه تم التدخل لأجل حادث تسمم أفراد عائلة واحدة بغاز آحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة سكناهم الكائن بحي البساتين بمدينة عين الملح.

وهو الحادث الذي خلف وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة 4 منهم من الإناث و2 من الذكور تتراوح أعمارهم ما بين 4 و47 سنة مع إصابة شخص أخر بضيق في التنفس تم إسعافه ونقله إلى مستشفى عين الملح.

ليتم بعدها تحويل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة. ويضيف ذات المصدر أنه وخلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت ولاية المسيلة 8 وفيات اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون.