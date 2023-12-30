غاز أحادي الكربون يودي بحياة 156 شخصا عام 2023

الحماية المدنية تدعو للإلتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر :

قالت الحماية المدنية وفي حصيلتها التي نشرتها اليوم، السبت 30 ديسمبر، أن الإختناقات بغاز أحادي الكربون أودت بحياة 156 شخصا وذلك منذ الفاتح من جانفي 2023. إضافة إلى إسعاف 3025 شخصا من موت محقق بعد تعرضهم للإختناق من طرف مصالح الحماية المدنية.

الحماية المدنية قالت أن مصالحها سجلت ارتفاعا محسوسا في عدد التسممات والاختناقات بغاز أحادي الكربون وهذا حسبها مرتبط بالإقبال بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة وسخانات الماء والحمام.

“يعتبر هذا الغاز غاز خطير ومسؤول عن عدة وفيات لأنه لا لون ولا رائحة له، بحيث يتسبب في التسممات معظمها تكون مفجعة ،ومن هنا تبرز أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية الضرورية لأجل التقليل من هذا النوع من الحوادث”. قالت الحماية المدنية في بيانها الذي دعت فيه المواطنين للإلتزام بـ”أقصى درجات الحيطة و الحذر”.