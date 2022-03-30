غاساما حرم “الخضر” من ركلة جزاء.. وأستغرب عدم عودته لـ”الفار”!

الحكم الدولي السابق جمال حيمودي:

قال الحكم الدولي الجزائري السابق جمالي حيمودي، إن الحكم الغامبي بكاري غاساما، حرم المنتخب الوطني من ركلة جزاء شرعية في الدقيقة الـ86 من اللقاء، مستغربا في الوقت ذاته عدم استعانته في تلك اللقطة بتقنية “الفار”.

احتساب 4 دقائق كوقت بدل ضائع في شوط إضافي أمر “غير مبرر”

وانهزم المنتخب الوطني بهدفين لهدف واحد، فوق أرضية ميدانه بملعب مصطفى تشاكر، الأمر الذي حرمه من التأهل إلى “مونديال” قطر رغم فوزه في مباراة الذهاب بملعب جابوما بهدف يتيم.

هدف سليماني غير شرعي والقوانين الجديدة لـ”الفيفا” واضحة

وقال حيمودي في تقييمه لأداء الحكم غاساما خلال مواجهة الكاميرون في تصريحات اعلامية: “نتكلم عن بعض اللقطات المثيرة للجدل خلال المواجهة، بداية من هدف سليماني عند الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الإضافي الأول، بعد كرة عرضية، قابلها اللاعب وليضعها في شباك الحارس أونانا.. قرار الحكم كان سليما في هذه اللقطة، القانون واضح هنا، حين تلمس الكرة يد المهاجم بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويأتي على إثرها الهدف، فهنا يلغى الهدف حسب القوانين الجديدة للاتحاد الدولي للعبة”، وأضاف حيمودي: “ما أثار انتباهي هي اللقطة التي حدثت في الدقيقة الـ86 من المواجهة، بعد توغل سليماني داخل منطقة العمليات وتعرضه للدفع، الحقيقة كانت هناك ركلة جزاء مستحقة للمنتخب الوطني، كان من شأنها أن تغير مجرى اللقاء.. أستغرب لماذا لم يعد الحكم لتقنية “الفار” في هذه اللقطة؟”.

فضلا عن ذلك، أشار حيمودي إلى أن احتساب غاساما لأربع دقائق كاملة كوقت بدل ضائع في الشوط الإضافي الثاني من المواجهة الفاصلة المؤهلة إلى “مونديال” قطر، أمر “مبالغ فيه”، قائلا في هذا السياق: “في الشوط الإضافي الثاني تمكن المنتخب الوطني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ118 من اللقاء، بمعنى أنه لم يتبق عن نهاية اللقاء في الوقت الرسمي سوى دقيقتين، الحكم وقتها أضاف 4 دقائق كوقت بدل ضائع، ما سمح للمنافس من إضافة هدف آخر في الدقيقة الـ123″، وختم: “حسب رأيي إضافة 4 دقائق كاملة في شوط إضافي “أمر مبالغ فيه” وغير مبرر”.