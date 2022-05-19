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رياضة

غاساما سيكون هناك.. الفيفا تختار 3 حكام جزائريين لإدارة مباريات المونديال

الشروق الرياضي
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غاساما سيكون هناك.. الفيفا تختار 3 حكام جزائريين لإدارة مباريات المونديال
باكاري غاساما

سيكون الحكم الغامبي المثير للجدل باكاري غاساما، بين الحكّام المعنيين بإدارة مباريات مونديال قطر 2022، حسب ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واستدعت الفيفا ضمن قائمة حكّام المونديال، 3 حكّام من الجزائر. ويتعلّق الأمر بكلّ من غربال، قوراري، وآيت شعلي.

واختارت “الفيفا” 36 حكما لإدارة المباريات في الميدان. مع 69 حكما مساعدا، و24 حكما لمراقبة غرف الـ”VAR”.

الغريب في القائمة، هو وجود اسم باكاري غاساما. بعد الفضيحة التحكيمية التي تسبّب فيها بإقصاء المنتخب الجزائري من التأهل للمونديال لصالح المنتخب الكاميروني.

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