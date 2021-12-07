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رياضة
خطف الأضواء بتألقه مع نيس الفرنسي

غالاتاساراي التركي يراقب بوداوي ويريده في “الميركاتو” الشتوي

الشروق الرياضي
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غالاتاساراي التركي يراقب بوداوي ويريده في “الميركاتو” الشتوي
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هشام بوداوي

دخل متوسط ميدان نيس الفرنسي، الدولي الجزائري هشام بوداوي دائرة اهتمامات نادي غالاتاسراي التركي الذي يضم في صفوفه أيضا الدولي الجزائري الآخر سفيان فغولي، بعد تألقه ولفته الأنظار مع ناديه الحالي في الدوري الفرنسي.

وأوضح موقع “أجنس سبور” التركي، أن بوداوي بات مطلوبا وبشدة من قبل مسؤولي نادي غالاتاسراي، الذين يرون في خريج مدرسة أكاديمية نادي بارادو اللاعب المناسب للفريق، والقادر على سد النقائص على مستوى وسط ميدان الفريق.

وحسب ما ورد في ذات الموقع، فإن الفريق التركي، سيدخل في مفاوضات مع إدارة النادي الفرنسي لإتمام صفقة بوداوي خلال جانفي القادم.

ويشهد مستوى بوداوي ارتفاعا ملحوظا هذا الموسم، حيث ورغم تغيير منصبه في أكثر من مناسبة من قبل المدرب غالتيي، إلا أن اللاعب حافظ على أدائه الجيد فوق المستطيل الأخضر، وأثبت وجوده سواء في وسط الميدان الدفاعي أو حتى كجناح، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها نادي غالاتاسراي التركي.

وكان بوداوي قد التحق بنادي نيس الفرنسي في سبتمبر 2019، حيث سار على خطى زميله يوسف عطال، في صفقة بلغت قيمتها 4 ملايين يورو، وذلك بعدما أسهم في تتويج المنتخب الوطني بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في صيف ذات السنة بمصر، حيث شارك لاعبا أساسيا في مباراة دور المجموعات أمام تنزانيا (3-0)، ولاعبا بديلا لمدة 8 دقائق في لقاء الدور ثمن النهائي أمام غينيا (3-0).

وكانت بداية بوداوي مع نيس متواضعة في موسمه الأول (2019-2020)، حيث اكتفى بالظهور في 13 مباراة رسمية فقط، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين، لكنه نجح في فرض وجوده ضمن التشكيلة الأساسية لفريق الجنوب الفرنسي في الموسم المنقضي (2020- 2021)، فشارك في 29 مباراة في كل المسابقات المحلية والقارية، مسجلا 4 أهداف ومانحا تمريرتين حاسمتين.

تجدر الإشارة إلى أن عقد بوداوي مع نيس الفرنسي يمتد إلى غاية عام 2023، ورغم ذلك إلا أن إدارة النادي الفرنسي منفتحة على العروض ومستعدة لتسريح اللاعب في حال حصولها على عرض مادي محترم.

ن. ب

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