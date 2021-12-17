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رياضة

غالاتا سراي التركى يدخل السباق لضم بلايلي

الشروق أونلاين
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غالاتا سراي التركى يدخل السباق لضم بلايلي

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادى غالاتا سراي التركى يستعد للتفاوض مع يوسف بلايلي لاعب قطر القطري السابق من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن نادي قطر القطرى فسخ تعاقده مع يوسف بلايلي نجم الفريق ومنتخب الجزائر بالتراضي، دون الكشف عن أسباب هذا القرار المفاجئ الذي تم الإعلان عنه عبر موقع النادي الرسمي.

وقالت صحيفة ” fotomac “التركية، إن غالاتا سراي التركي يسعى لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة في خط الهجوم ويعد يوسف بلايلى من أبرز اللاعبين الذي يحظى باهتمام النادي التركي..

وأشارت الصحيفة إلى أن بلايلى كان على في دائرة اهتمامات غالاتا سراي الموسم الماضى قبل انضمامه لصفوف قطر القطرى، إلا أن المفاوضات بين اللاعب والنادى التركي لم تكتمل..

وتراجع غالاتا سراي للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 5 وخسارة مثلها وتسجيل 21 هدفاً.

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