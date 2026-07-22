غالاطا سراي يجدد اهتمامه بأمين غويري

مارسيليا يتردد في التخلي عنه:

جدد نادي غالاطا سراي التركي اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث يستعد العملاق الإسطنبولي لتقديم عرض جديد على أمل إقناع إدارة الفريق الفرنسي بالاستغناء عن خدمات مهاجمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “أكشام سبور” التركية، فإن غالاطا سراي قدم عرضاً يتضمن استعارة اللاعب مع خيار شراء إجباري بقيمة 15 مليون يورو، وذلك عقب محاولة أولى غير ناجحة لاستقدامه خلال الميركاتو الشتوي الماضي. غير أن المفاوضات بين الطرفين تصطدم حالياً بعقبة رئيسية تتمثل في موقف النادي الفرنسي.

وتشير التقارير الصحفية الصادرة من بيت أولمبيك مارسيليا إلى أن تردد الإدارة في منح غويري ورقة الخروج يعود بالأساس إلى كونه رأس الحربة الصريح الوحيد المتاح حالياً في تعداد الفريق، وهو ما يجعل التخلي عنه في الوقت الراهن مخاطرة هجومية في ظل عدم توافر البدائل الجاهزة.

ورغم صعوبة الموقف وضآلة فرص حسم الصفقة وفق المعطيات الحالية، إلا أن مسؤولي غالاطا سراي لا ينوون الاستسلام، مؤكدين إصرارهم على مواصلة المفاوضات والاستثمار في العروض الأخيرة القوية التي قدمها المهاجم الجزائري مع ناديه، ليظل الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات خلال الأسابيع القادمة.