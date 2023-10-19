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غالانت: يجب الاستعداد شمالا فحزب الله أقوى 10 مرات من حماس

الشروق أونلاين
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غالانت: يجب الاستعداد شمالا فحزب الله أقوى 10 مرات من حماس
ح.م
يوآف غالانت

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، استعدادات بلاده القوية على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى جنوب لبنان تخوفا من حزب الله كونه أقوى من حماس بـ10 مرات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن غالانت قال، في جلسة مناقشة مغلقة مع كبار المسؤولين الحكوميين، إن “حزب الله اللبناني أقوى من حركة حماس الفلسطينية بـ10 مرات”،.

وفي المناقشة، طلب غالانت من كبار المسؤولين الحكوميين التحرك لاستكمال نقل المخزون العسكري والمعدات للجيش، واستكمال الاستعدادات على الجبهة الشمالية أيضا.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المسؤولين المشاركين في الاجتماع خرجوا من الجلسة قلقين، وقالوا إنه من الضروري التحرك بأسرع ما يمكن واستكمال النواقص والاستعدادات حتى لا تتكرر أحداث الجنوب، في إشارة إلى العملية التي أطلقتها حماس من غزة في وقت سابق هذا الشهر.

وتشهد الحدود الإسرائيلية مع لبنان منذ السابع أكتوبر الجاري توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران مع حزب الله وفصائل فلسطينية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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