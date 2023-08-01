انطلاق البطولات الأوروبية يريح بلماضي قبل لقاء تنزانيا

بينما تبقى وضعية لاعبي "سوسطارة" الصداع الوحيد

علمت “الشروق” أن مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، سيستغني بنسبة كبيرة عن لاعبي إتحاد العاصمة الخمسة الذين استدعاهم مؤخرا خلال تربص شهر جوان المنقضي، تحسبا للمواجهة الأخيرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار، أمام منتخب تنزانيا في الجزائر، وذلك بسبب عدم انطلاق البطولة في الفترة التي سيتم فيها برمجة التربص المقبل الذي يسبق مواجهة الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات “الكان” التي ستجرى في كوت ديفوار مطلع شهر جانفي من العام الجديد 2024.

ومعلوم أن بطولة الموسم الكروي الجديد في الجزائر ستنطلق يومي الجمعة 8 والسبت 9 سبتمبر المقبل، حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم في وقت سابق، أي بعد أربعة أيام من خوض “الخضر” المباراة الأخيرة من تصفيات “كان” 2023 أمام تنزانيا، المقررة يوم 4 سبتمبر القادم، الأمر الذي سيجعل بلماضي يستغني بنسبة كبيرة عن لاعبي إتحاد العاصمة الذين استدعاهم في الجولة الفارطة، ويتعلق الأمر بكل من الحارس أسامة بن بوط، الظهير الأيمن هيثم لوصيف، إضافة إلى المدافع زين الدين بلعيد وكذا أسامة شيتة، علما أن المهاجم أيمن محيوص الذي كان حاضرا في التربص الأخير انتقل إلى البطولة السويسرية من بوابة نادي أفردون سبور المحلي.

وبالمقابل، سيكون غالبية اللاعبين الذين ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية على أتم الجاهزية للإلتحاق بالتربص الذي سيبرمج بنسبة كبيرة نهاية الشهر الحالي، في صورة عمورة لوصيف ومحيوص الذي يكون الدوري السويسري قد جرت منه أربع مبارايات على الأقل، كذلك الأمر بالنسبة للاعبي البطولة البلجيكية زرقان وقادري وحتى إسلام سليماني الذي قد يلتحق بنسبة كبيرة بنادي أندرلخت البلجيكي، في وقت ستعود عجلة البطولة الفرنسية للدوران بداية من 11 أوت الجاري، وهو نفس تاريخ انطلاق البطولتين الإنجليزية وكذا الإسبانية وحتى الهولندية، علما أن المسابقة في السعودية وكذا قطر ستنطلق منتصف الشهر الحالي على غير العادة.