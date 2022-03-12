غالبية نجوم الخضر سيلعبون مباريات قوية في 20 مارس

رحلة مالابو تتأخر وصعوبة مواجهة الكامرون تزداد

لن يكون بمقدور المدرب جمال بلماضي، جمع اللاعبين لساعات إضافية، قبل مواجهة العمر أمام الكامرون، حيث كان يتمنى الحصول على اللاعبين بتوقيت يسمح له بالتحضير، لكن الواضح أنه سيركز على الجانب النفسي والاسترجاع، لأن غالبية اللاعبين سينشطون مع أنديتهم في مباريات كبيرة في العشرين من مارس ومنها حتى مباريات ستلعب ليلا، ليسافروا إلى باريس، ليطيروا إلى مالابو في 21 من الشهر وبعد ساعات قليلة، يعاودون السفر إل دوالا للعب مباراة وصفها الكثير من اللاعبين وحتى المدرب جمال بلماضي بأنها الأهم في حياتهم.

فرياض محرز المعوّل عليه لمساعدة الخضر لخطف تأشيرة قطر، سيلعب في 20 مارس الحالي مباراة قوية خارج الديار في كأس الرابطة الإنجليزية أمام سواتابثون، يعوّل عليها غوارديولا الذي يريد هذا اللقب، وبالتأكيد فإن رياض سيكون أساسيا وهو في الغالب يلعب أطوار كل مباريات الكأس، أما يوسف عطال وهشام بوداوي فسيلعبان ربما أهم مباراة لهما هذا الموسم في الدوري الفرنسي، خلال رحلة في 20 مارس، إلى مارسيليا، قد تحدد بشكل شبه نهائي الحاصل على المركز الثاني في الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان، وهو المركز الذي سيفرش الطريق لنيس لأجل لعب رابطة أبطال أوربا في الموسم القادم ليحقق اللاعبان حلمهما الكبير، والمباراة ستلعب ليلا في حدود التاسعة إلا ربع، وقد تكون مفيدة لعطال بدخول المباريات القوية في حال إشراكه طبعا، وقد تكون متعبة لبوداوي في نفس الوقت، على أمل أن يشرك مدرب فياريال إيمري المدافع الجزائري عيسى ماندي في 20 مارس خلال رحلة الفريق إلى قادش، حتى يسافر ماندي بدقائق لعب جيدة لعميد دفاع الخضر، ولن يستفيد جمال بلماضي من لاعبيه الناشطين في فرنسا قبل الموعد، حيث سيلعب يوسف بلايلي مع بارست في أنوجي، ويلعب بولاية وأوكيدجة مع ناديهما ماتز في ران في 20 مارس، وسيكونوا في قمة الإجهاد بوصولهما باريس في الواحد والعشرين من مارس.

وعلى العكس من ذلك فإن سفيان فيغولي سيكون أمامه وقت للسفر، لأن فريقه غلاتا ساراي سيلعب في 19 مارس في غازي عنتاب، كما يلعب رشيد غزال وفريقه بشيكتاش على أرضه في اسطنبول في نفس اليوم، وقد يسافران مبكرا إلى باريس، وهو نفس الامتياز للاعبي الخضر في إيطاليا، إذ سيكون آدم وناس ونابولي على موعد يوم 19 مارس أمام أودينيسي على أرضه، ويسافر في نفس اليوم الميلان إلى الجنوب لمواجهة فريق صقلية كاغلاياري، قبل الطيران إلى باريس.

واضح صعوبة مباراتي الكامرون وتعقيداتهما، من حيث السفر وتوقيت المباراتين والمكان، وحتى التربص في غينيا الاستوائية صار يثير المخاوف، لأن إيجاد لاعب في كامل قواه في المباراتين يبدو مستحيلا، بعد أن يكون قد عاش ساعات طويلة في الطيران من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى آخر.