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رياضة

غالتيي يرّد بعد اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين والسود

عمر سلامي
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غالتيي يرّد بعد اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين والسود
ح.م
المدرب غالتيي

ردّ مدرب نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كريستوف غالتيي، على اتهامه بـالعنصرية ضد المسلمين والسود، عندما كان مدربا لنادي نيس.

ونفى محامي المدرب تهم العنصرية، في بيان أوردته “فرانس برس”، وأكد أن غالتيي يطعن في الاتهامات الموجهة”.

وأكد المحامي أيضا أنّ المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان بصدد اتخاذ إجراءات قانونية تجاه ما قيل بشأنه.

وكانت شبكة “راديو مونتي كارلو” قد أوردت تفاصيل بريد إلكتروني للمدير الرياضي السابق لنادي نيس جوليان فورني، يشكو فيه غالتيي لملاك النادي، حيث أشار أنّ المدرب كان ممتعضاً من كثرة اللاعبين المسلمين والسود في صفوف الفريق.

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