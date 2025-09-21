-- -- -- / -- -- --
غالي لديميستورا: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي مرفوض جملة وتفصيلا

الشروق أونلاين
وكالة الأنباء الصحراوية.
ابراهيم غالي في استقبال دي ميستورا، 21 سبتمبر 2025.

استقبل رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، اليوم الأحد 21 سبتمبر، في ختام زيارته للطرف الصحراوي.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية، جدد الرئيس الصحراوي التأكيد على مواصلة البوليساريو التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للتوصل إلى “حل سلمي وعادل ودائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.”

غالي أكد كذلك “على أن السبيل الوحيد لتحقيق الحل السلمي والعادل والدائم يكمن في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية”.

إقرأ أيضا – سيدي محمد عمار: حلّ القضية الصحراوية “موجود وقد قبله طرفا النزاع وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع”

وجدّد الرئيس الصحراوي التأكيد على أن أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى ما يمكن أن يُشكله ذلك من خطر بالغ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

ليطالب الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن، باتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين ودعم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتنفيذ ولايتها بالكامل وإجراء استفتاء حر وعادل تحت إشراف الأمم المتحدة لاستكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

