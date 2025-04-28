غامبيا تتّخذ هذه الإجراءات عشية مواجهة “الخضر”

كشف اتحاد غامبيا لِكرة القدم عن بعض الإجراءات، عشية مباراة منتخبه المحلّي وضيفه الجزائري.

ويتبارى المنتخب المحلّي الجزائري تحت إشراف المدرب مجيد بوقرة مع المضيّف الغامبي، في الـ 3 من ماي المقبل، لِحساب ذهاب الدور الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وتنطلق هذه المقابلة على الساعة الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الغامبي، والرابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري.

ويحتضن هذه المواجهة ملعب “الاستقلال” بِمدينة باكو الغامبية، علما أنه الميدان الرياضي الوحيد بِهذا البلد الذي استفاد مُؤخّرا من رخصة “الكاف”، بعد أن كانت منتخباته وأنديته تخوض المقابلات الدولية خارج القواعد منذ سنة 2022.

وقال اتحاد الكرة الغامبي في أحدث بيان له إنه طرح للبيع 14.219 تذكرة، رغم أن ملعب “الإستقلال” يتّسع لِنحو 20 ألف متفرّج.

وبخصوص أسعار التذاكر، فقد اشتكى الجمهور الغامبي من غلائها، حتى أن هناك مَن اتّهم اتحاد الكرة المحلّي بِمُحاولة تعويض نفقات ترميم الملعب، مِن خلال نفض جيوب المتفرّجين.

وتقع غامبيا في أقصى غرب إفريقيا، ويبلغ عدد سكان هذا البلد 2.4 مليون نسمة، وفقا لِأحدث الإحصائيات الرسمية. كما تُصنّف غامبيا ضمن قائمة تضم 17 بلدا إفريقيا الأكثر فقرا في القارّة السّمراء، حيث يبلغ متوسّط الدخل السنوي للفرد مبلغ 750 دولار.