غامبيا تُطالب بِمعاقبة بلماضي

طالب اتحاد غامبيا لِكرة القدم كلّا من “الفيفا” و”الكاف”، بِمعاقبة الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي.

وأصدر اتحاد الكرة الغامبي، الأربعاء، بيانا. قال فيه إنه أبلغ نظيره الجزائري بِتهجمّ أنصار “محاربي الصّحراء” على الحكم بكاري غاساما.

وأضاف أنه تقدّم بِشكوى رسمية إلى الاتحادَين الدولي والإفريقي، لِاتّخاذ إجراءات عقابية ضد جمال بلماضي. بِسبب التصريحات الأخيرة للناخب الوطني.

وتابع اتحاد الكرة الغامبي في بيانه، يقول إنه طلب أيضا من “الفاف” إصدار بيان يُدين فيه تصريحات بلماضي.

للإشارة، فإن اتحاد الكرة الغامبي ارتكب “حماقة” كبيرة في جانفي الماضي، وألغى المباراة الودّية لِمنتخب بلاده أمام الجزائر بِطريقة أُحادية. وكان يُمكن لـ “الفاف” مقاضاته لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن هيئة الرئيس شرف الدين عمارة فضّلت “دفن القضية”.