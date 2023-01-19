غانا ترفض الخروج المُبكّر

لقطة من مباراة غانا (بِاللّباس الأبيض) والسودان.

استعاد منتخب غانا للاعبين المحلّيين سهرة الخميس، فرص بلوغ محطّة ربع نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وفازت غانا على المنتخب المحلّي السوداني بِنتيجة (3-1)، في مباراة احتضنها ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة. بعدما خسرت في الجولة الأولى بـ (1-2) أمام مدغشقر.

ولُعبت مواجهة غانا والسودان بِرسم الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لـ “شان” 2023، تحت إدارة الساحة الهادي علاء محمد من التشاد، بِمساعدة زميلَيه الجزائريَين عباس زرهوني وسيد علي إبراهيم الحملاوي.

وبادرت السودان إلى التسجيل في الدقيقة الـ 31 بِواسطة المهاجم الجزولي نوح. وأمضت غانا أهدافها عن طريق المدافع كونادو يادوم في الوقت بدل الضّائع (45+3)، والمهاجم دانييل أفريي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65، ومتوسّط الميدان سيدو سراج في الوقت بدل الضّائع (90+8).

وطرد الحكم اللاعب الغاني دانييل أفريي في الوقت بدل الضّائع (90+7)، علما أن هذا المهاجم شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم بِقطر شهر ديسمبر الماضي.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة بِالميدان ذاته سهرة الإثنين المقبل، يتبارى المنتخب المحلّي السوداني مع فريق مدغشقر.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- غانا 3ن

2- مدغشقر 3ن (ناقص مباراة)

3- السودان 0ن (ناقص مباراة)

4- المغرب 0ن (انسحبت)

وبعد الجولة الثالثة، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى ربع نهائي “شان” الجزائر 2023.