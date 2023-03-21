غانا تستدعي 8 محترفين لِمُواجهتَي الأولمبي الجزائري

يعتمد المنتخب الأولمبي الغاني على ثمانية لاعبين مُحترفين، لمّا يُواجه نظيره الجزائري مرّتَين بِرسم الدور الثالث والأخير لِتصفيات بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

ويحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار مباراة الذهاب، الجمعة المقبلة على الساعة العاشرة ليلا. وتُجرى مواجهة الإياب بِمدينة كوماسي الغانية، بعد أربعة أيّام من ذلك على الساعة الخامسة مساءً محلّيا (السادسة مساءً بِالتوقيت الجزائري).

وينشط اللاعبون الغانيون المحترفون في أندية تنتمي إلى البرتغال وسويسرا والدانمارك وصربيا ورومانيا وأمريكا.

وتتضمّن لائحة المحترفين لاعبَين شاركا في كأس العالم 2022 بِقطر، وهما: دانييل أفريي من نادي زيوريخ السويسري، وعبد الفتاح إسحاق من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وشارك دانييل أفريي أيضا في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِالجزائر في جانفي الماضي، وحينها كان يرتدي زيّ النادي الغاني هارتس أوف أوك، ولمّا انتهت المنافسة انتقل إلى البطولة السويسرية للاحتراف هناك.

هذا وشدّ منتخب غانا لِأقلّ من 23 سنة صباح الخميس الرّحال جوّا نحو الجزائر، كما ذكره اتحاد الكرة المحلّي، الذي لم يُقدّم معلومات إضافية عن قائمة اللاعبين الذين استدعاهم الناخب الوطني إبراهيم تانكو (كشف عن أسماء المُحترفين فقط)، وأمور أخرى.

وكان المنتخبان الأولمبيان الجزائري والغاني قد أُعفيا من خوض الدور الأوّل لِتصفيات البطولة الإفريقية لِهذا الصنف، وفي الدور الثاني تأهّل “الخضر” بعد انسحاب المُنافس الإثيوبي، بينما اجتازت غانا عقبة الموزمبيق.