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“غانا تعمدت الخسارة أمام الخضر”.. الشوالي يُغضب الجزائريين مجددا

نادية شريف
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“غانا تعمدت الخسارة أمام الخضر”.. الشوالي يُغضب الجزائريين مجددا
المعلق التونسي عصام الشوالي

أثار المعلق التونسي بقنوات “بي إن سبورت” القطرية، عصام الشوالي، غضب الجزائريين مجددا بقوله إن غانا ربما تعمدت خسارتها أمام الجزائر بثلاثية في مباراتها الودية من أجل خداع المنتخب المغربي في الكان.

وقال الشوالي خلال تعليقه على مباراة المغرب – غانا، إن الجزائر بدأت تتعلم من مصر كيف تفوز بلقب أمم افريقيا، وغانا ربما تعمدت خسارتها أمام الجزائر بثلاثية في مباراتها الودية لتباغت المغرب.

في ذات السياق أضاف الشوالي إن المغرب فاز على غانا بالفريق الثاني، وهو ما اعتبره البعض انتقاص من المجهودات التي قدمها أشبال بلماضي في مباراتهم ضد الفريق الغاني وسيطرتهم على الكرة.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الاثنين، بالتعليقات الساخرة والغاضبة من الشوالي الذي أكّد مغردون بأنه يتعمد استفزاز الجزائريين ويقحم فريق محاربي الصحراء في كل خرجاته.

وحاول الشوالي احتواء الجدل المتصاعد بتغريدة أشاد فيها بإنجازات المنتخب الجزائري، حيث قال: “الجزائر 34 ماتش بدون خسارة… والرقم العالمي قريب… حامل اللقب و (11) من الحاضرين في الكامرون كانوا من أسابيع حققوا أيضا الزعامة العربية”

وأضاف: “سيراليون وغينيا الاستوائية مجرد تحضير لماتش الأفيال لتصدر المجموعة ومعادلة رقم الطليان”.

وكانت الجماهير الجزائرية قد استاءت من طريقة تعليق التونسي عصام الشوالي في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المصري لحساب الجولة الثالثة من الجولة الرابعة، في منافسات كأس العرب بقطر.

وانحاز الشوالي بشكل واضح للفراعنة ودخل في أمور تاريخية أساءت إلى التاريخ العريق للجزائر والجزائريين، وهو الأمر الذي وصفه الكثير بغير المقبول، معتبرين أن سقطة الشوالي تصب في خانة الفتنة وكسب ود المصريين.

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