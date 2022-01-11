“غانا تعمدت الخسارة أمام الخضر”.. الشوالي يُغضب الجزائريين مجددا
أثار المعلق التونسي بقنوات “بي إن سبورت” القطرية، عصام الشوالي، غضب الجزائريين مجددا بقوله إن غانا ربما تعمدت خسارتها أمام الجزائر بثلاثية في مباراتها الودية من أجل خداع المنتخب المغربي في الكان.
وقال الشوالي خلال تعليقه على مباراة المغرب – غانا، إن الجزائر بدأت تتعلم من مصر كيف تفوز بلقب أمم افريقيا، وغانا ربما تعمدت خسارتها أمام الجزائر بثلاثية في مباراتها الودية لتباغت المغرب.
#المغرب_غانا
عصام الشوالي يثير الجدل بتعليقه على مباراة المغرب وغانا وتصريحاته ضد الجزائر :
– الجزائر بدأت تتعلم من مصر كيف تفوز بلقب امم افريقيا
– وان غانا ربما تعمدت خسارتها امام الجزائر بثلاثية في مباراتها الودية و هذا من اجل ان تخدع المنتخب المغربي في الكان pic.twitter.com/yE3H4nvfhq
— dahleb mustafa (@DahlebMustafa) January 10, 2022
شاهد لاعب غانا يتعمد ترك بلايلي يراوغه 💚#عصام_الشوالي_رقاصة_الإعلام_الرياضي pic.twitter.com/pC8W95EXtz
— Na Da (@na_da1998) January 10, 2022
في ذات السياق أضاف الشوالي إن المغرب فاز على غانا بالفريق الثاني، وهو ما اعتبره البعض انتقاص من المجهودات التي قدمها أشبال بلماضي في مباراتهم ضد الفريق الغاني وسيطرتهم على الكرة.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الاثنين، بالتعليقات الساخرة والغاضبة من الشوالي الذي أكّد مغردون بأنه يتعمد استفزاز الجزائريين ويقحم فريق محاربي الصحراء في كل خرجاته.
المعلق عصام الشوالي: “من الممكن أن تكون غانا قد اعتمدت الظهور بصورة ضعيفة أمام الجزائر من أجل التمويه ومغالطة بقية المنافسين” !
علاواه يحوس هذا؟!! 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/zuYFnh1HVt
— الرادع الجزائري🇩🇿🇵🇸 (@Rd1_algeria) January 10, 2022
الشوالي أصبح لديه ضغينة ضد المنتخب الجزائري و تعليقه في كل مرة و محاولة التقليل من محاربي الصحراء أصبح ممل.
أفضل مشاهدة الشوط الثاني بتعليق أجنبي على سماع تفاهاته في كل مرة.#كأس_أمم_أفريقيا
— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 10, 2022
وحاول الشوالي احتواء الجدل المتصاعد بتغريدة أشاد فيها بإنجازات المنتخب الجزائري، حيث قال: “الجزائر 34 ماتش بدون خسارة… والرقم العالمي قريب… حامل اللقب و (11) من الحاضرين في الكامرون كانوا من أسابيع حققوا أيضا الزعامة العربية”
وأضاف: “سيراليون وغينيا الاستوائية مجرد تحضير لماتش الأفيال لتصدر المجموعة ومعادلة رقم الطليان”.
عصام الشوالي في تغريدة على تويتر:#الجزائر 34 ماتش بدون خسارة… و الرقم العالمي قريب… حامل اللقب و (11) من الحاضرين في الكامرون كانوا من اسابيع حققوا ايضا الزعامة العربية … سيراليون و غينيا الاستوائية مجرد تحضير لماتش الافيال لتصدر المجموعة و معادلة رقم الطليان… pic.twitter.com/GyfaAeLpMK
— El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) January 11, 2022
وكانت الجماهير الجزائرية قد استاءت من طريقة تعليق التونسي عصام الشوالي في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المصري لحساب الجولة الثالثة من الجولة الرابعة، في منافسات كأس العرب بقطر.
وانحاز الشوالي بشكل واضح للفراعنة ودخل في أمور تاريخية أساءت إلى التاريخ العريق للجزائر والجزائريين، وهو الأمر الذي وصفه الكثير بغير المقبول، معتبرين أن سقطة الشوالي تصب في خانة الفتنة وكسب ود المصريين.