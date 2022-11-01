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رياضة

غانا تفكر في الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025

ع. ع
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غانا تفكر في الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025

أكد وزير الشباب والرياضة الغاني، مصطفى أوسيف، أن بلاده تدرس تقديم عرض لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي كانت مقررة بغينيا التي عجزت عن تنظيم المنافسة بسبب التأخر في البنى التحتية. وألمح إلى أنه كانت هناك محادثات حول ما إذا كانت غانا ترغب في استضافة البطولة بشكل مشترك.

وقال الوزير الغاني: “هناك مناقشة أن غانا ينبغي أن تقدم عرضا مع دول مثل نيجيريا والبنين ما زلنا نفكر في ذلك. لم نتخذ قرارًا بعد، لكن هناك نقاشًا مفاده أنه يجب أن نحصل على الدول الشقيقة حتى نتمكن من تقديم هذا العرض… أمام الدول المهتمة حتى 11 نوفمبر للإعلان رسميًا عن اهتمامها باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 و16 نوفمبر هو الموعد النهائي لتقديم الوثائق ذات الصلة. علما أن غانا كانت قد استضافت فيها كأس الأمم الأفريقية عام 2008.

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