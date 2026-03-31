غانا تقيل مدرب منتخبها الوطني بعد الخسارة أمام ألمانيا

قبل 72 يوما على انطلاق كأس العالم

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، عن إنهاء تعاقده مع أوتو أدو المدير الفني لـمنتخب غانا، وذلك قبل 72يوما فقط من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء القرار عقب سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها الهزيمة أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في شتوتغارت، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026 إلى جانب خسارة قاسية أمام النمسا بنتيجة 5-1 قبل أيام.

وأكد الاتحاد الغاني في بيان له اليوم عن فسخ التعاقد مع أدو، بأثر فوري، في خطوة تعكس حالة عدم الرضا عن أداء منتخب غانا في الفترة الأخيرة رغم امتلاك الفريق عناصر مميزة مثل أنطوان سيمينيو ومحمد قدوس.

ولم ينجح أدو، الذي تولى مهمة تدريب منتخب غانا في ولاية ثانية منذ مارس

2024، في قيادة غانا للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، بالإضافة إلى أنه سجل نتائج متذبذبة خلال فترته حيث فاز في 8 مباريات وخسر 9 من أصل 22 مقابلة.

وكان المدرب البالغ من العمر 50 عاما قد قاد منتخب غانا في كأس العالم 2022، ونجح حينها في تحقيق فوز مثير على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات عقب خسارته أمام منتخب البرتغال ومنتخب أوروغواي.

وتستعد غانا لخوض تحد صعب في مونديال 2026، حيث أوقعتها القرعة في مجموعة قوية تضم منتخبات كل من إنجلترا، كرواتيا ومنتخب بنما، ما يزيد من أهمية اختيار مدربا وطنيا قادر على إعادة التوازن سريعا للمنتخب قبل انطلاق المونديال.