غانا تكشف عن قائمة لاعبيها لـ “شان” الجزائر

جانب من تحضيرات المنتخب المحلّي الغاني داخل القواعد في ديسمبر 2022 (صورة اتحاد الكرة الغاني).

كشف الناخب الوطني الغاني أنور والكر، الجمعة، عن قائمة لاعبيه الـ 25 الذين سيخوضون بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتحتضن الجزائر منافسة “الشان” ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري المقبلَين، وحينها تلعب غانا ضمن الفوج الثالث إلى جانب فرق السودان والمغرب ومدغشقر.

ونشر اتحاد الكرة الغاني لائحة عناصر منتخبه الوطني المحلّي، وذكر وجود لاعبَين شاركا مُؤخّرا في كأس العالم 2022 بِقطر، وهما: الحارس إبراهيم دانلاد والمهاجم دانييل أفريي.

وأضاف في بيان له أن رجال الناخب الوطني أنور والكر سيُجرون معسكرا إعداديا بِمصر، ينطلق السبت ويدوم 18 يوما، قبل شدّ الرّحال نحو الجزائر مسرح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وسبق للمنتخب المحلّي الغاني تنشيط نهائي “شان” 2009 بِكوت ديفوار، و2014 بِجنوب إفريقيا.