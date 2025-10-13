-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

غانا تلتحق بركب المتأهلين إلى مونديال 2026

عمر سلامي
  • 530
  • 0
غانا تلتحق بركب المتأهلين إلى مونديال 2026
ح.م
منتخب غانا

التحق منتخب غانا بركب المتأهلين إلى كأس العالم 2026، إثر فوزه على جزر القمر، بهدف دون رد، في أكرا.

وأصبح غانا خامس منتخب أفريقي يضمن مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، بعد تأهل كل من المغرب، تونس، مصر والجزائر.

وتصدر منتخب “النجوم السوداء” المجموعة التاسعة في التصفيات الإفريقية، برصيد 25 نقطة.

وسجل محمد قدوس الهدف الوحيد في المباراة، في د47، بعدما تابع عرضية توماس بارتي.

وستحسم أربعة منتخبات أخرى، تأهلها إلى المونديال، في مباريات الجولة الأخيرة، من المجموعات الثانية والثالثة، والرابعة، والسادسة.

كما يشتد الصراع خلال هذه الجولة بين عديد المنتخبات من أجل التأهل إلى الملحق الإفريقي، كأفضل أربع منتخبات تحتل مركز الوصافة.

مقالات ذات صلة
بيتكوفيتش لن يحدث تغييرات كثيرة في مباراة أوغندا

بيتكوفيتش لن يحدث تغييرات كثيرة في مباراة أوغندا

بيان بِخصوص إصابة بلايلي

بيان بِخصوص إصابة بلايلي

بالصور.. “الخضر” يستأنفون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة أوغندا

بالصور.. “الخضر” يستأنفون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة أوغندا

شباب بلوزداد يفوز على شبيبة الشراقة بسداسية

شباب بلوزداد يفوز على شبيبة الشراقة بسداسية

يهمّ أنصار “الخضر” عشية مواجهة أوغندا

يهمّ أنصار “الخضر” عشية مواجهة أوغندا

المعركة الأخيرة لافتكاك آخر خمس بطاقات إفريقية مؤهلة للمونديال

المعركة الأخيرة لافتكاك آخر خمس بطاقات إفريقية مؤهلة للمونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد