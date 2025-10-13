غانا تلتحق بركب المتأهلين إلى مونديال 2026

التحق منتخب غانا بركب المتأهلين إلى كأس العالم 2026، إثر فوزه على جزر القمر، بهدف دون رد، في أكرا.

وأصبح غانا خامس منتخب أفريقي يضمن مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، بعد تأهل كل من المغرب، تونس، مصر والجزائر.

وتصدر منتخب “النجوم السوداء” المجموعة التاسعة في التصفيات الإفريقية، برصيد 25 نقطة.

وسجل محمد قدوس الهدف الوحيد في المباراة، في د47، بعدما تابع عرضية توماس بارتي.

وستحسم أربعة منتخبات أخرى، تأهلها إلى المونديال، في مباريات الجولة الأخيرة، من المجموعات الثانية والثالثة، والرابعة، والسادسة.

كما يشتد الصراع خلال هذه الجولة بين عديد المنتخبات من أجل التأهل إلى الملحق الإفريقي، كأفضل أربع منتخبات تحتل مركز الوصافة.